Trump si nepřeje zveřejnění daňových záznamů, odvolal se k nejvyššímu soudu

Soudní bitva o prezidentovy daňové záznamy se vede od letošního jara a týká se informací o majetkových poměrech za posledních osm let. Vedle sněmovny se snaží k dokumentům pro berní úřady dostat také prokuratura státu New York. Kongresmanům i newyorské prokuratuře se u soudu podařilo k přiznáním přístup vymoci, což následně potvrdily i odvolací soudy.

Prezident se pak v listopadu obrátil na nejvyšší soud, který vyhověl jeho žádosti, aby rozhodnutí o vydání daňových záznamů dočasně zabránil. Zároveň mu soudci dali čas do dnešního dne na to, aby případně proti rozsudku odvolacího soudu podal odvolání.

Firma Mazars dala najevo, že Trumpovy záznamy v případě pravomocného soudního rozhodnutí Kongresu poskytne, nyní tak ale nesmí učinit až do finálního verdiktu nejvyššího soudu. Ten by podle agentury AP měl do půlky měsíce oznámit, zda se případem bude zabývat. Pokud ano, lze rozsudek očekávat v červnu příštího roku.