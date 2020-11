Trump si opět stěžoval na ukradené vítězství. Důkazy nemá, novináři nesměli klást otázky

"Vedli jsme v mnoha klíčových státech, a to o hodně, ale pak šla čísla prudce dolů," řekl Trump a stěžoval si na údajné nepřipuštění pozorovatelů ke sčítání hlasů a na započítávání údajně zfalšovaných hlasů, zaslaných poštou. Zdůraznil, že kdyby se počítaly jen "zákonné hlasy", tak by snadno vyhrál. Ale do voleb podle něj zasáhla velká média, velké peníze a velké technologické firmy. Zdůraznil, že se o ukradené vítězství bude soudit.

"Trump zopakoval obvinění z volebních podvodů bez předložení důkazů," upozornila stanice BBC, podobně jako agentura Reuters. Ta celé vystoupení označila za signál, že Trump není ochoten ustoupit svému demokratickému soupeři Joeovi Bidenovi.

Several US TV networks halted live coverage of Donald Trump speech at White House after concluding the president was spreading disinformationhttps://t.co/OWWuc6oVhM pic.twitter.com/g2hZepCRlY