Trump si poprvé veřejně nandal roušku, podle Bidena ale pozdě

"Donald Trump několik měsíců ignoroval rady lékařských expertů a politizoval nošení roušky, jednu z nejzásadnějších věcí, kterou můžeme udělat, abychom zabránili šíření viru," řekl mluvčí Bidenovy kampaně Andrew Bates. "Namísto toho, aby přijal zodpovědnost a šel příkladem, promarnil čtyři měsíce, po něž se Američané obětovávali, rozdmýchával rozpory a aktivně odrazoval lidi od toho, aby učinili základní krok ke vzájemné ochraně," dodal.

When Biden sounded the alarm about COVID-19, Trump downplayed it. When Biden warned Trump not to trust Xi's propaganda about containment, he used it to justify inaction. It's a relief that Trump is finally following Joe Biden's lead. If only he'd listened in the beginning. https://t.co/lNxiCAsXHa