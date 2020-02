Trump si utrhl ostudu. Po Super Bowlu poslal gratulace do špatného státu

V tweetu, který Trump již opravil, nejprve ocenil tým Kansas City Chiefs za skvělý zápas a fantastický návrat. "Výborně ztělesňujete skvělý stát Kansas a konečně i Spojené státy. Naše země je na VÁS HRDÁ," napsal původně Trump.

Klub Kansas City Chiefs ale sídlí v Kansas City ve státě Missouri a ne v Kansasu, kde je rovněž stejnojmenné město Kansas City. Obě města spolu sousedí, protože byla založena na společných hranicích při soutoku řek Missouri a Kansas, a i když jsou prakticky srostlá, mají samostatná postavení. Společně však utváří jednu metropolitní oblast pojmenovanou Kansas City Metropolitan Area.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!