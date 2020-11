Trump šíří hoaxy. Žádný z volebních šéfů v USA nenahlásil podvody, ukazuje analýza New York Times

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi 50 americkými státy nebyl týden po uzavření volebních místností ani jeden, kde by orgány dohlížející na regulérnost hlasování nahlásily důkazy o podvodech či jakýchkoli nesrovnalostech se zásadním vlivem na prezidentské klání. Napsal to v úterý deník The New York Times (NYT), který na začátku týdne oslovil příslušné činitele po celých Spojených státech.