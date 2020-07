Trump situaci zhoršil ještě víc. Protesty v Portlandu po intervenci "federálů" sílí

Protesty v Portlandu, který je považován za baštu liberální politiky, trvají bez přestávky už více než 50 dní. Začaly v souvislosti s květnovou smrtí neozbrojeného černocha George Floyda při policejním zásahu, na rozdíl od jiných měst ale od té doby neustaly. Po příjezdu federálních složek vyslaných na základě prezidentského dekretu začaly opět nabírat na síle, přičemž podle agentury AP o víkendu účast přesahovala 1000 lidí.

Pozadí protestů je poněkud nepřehledné, píše v reportáži deník The New York Times (NYT). Současné hnutí tvoří několik různých proudů, které "využívají pestrou škálu taktik ve snaze docílit, aby byly slyšet". "Zdá se však, že skoro všichni se shodnou na jedné věci: bojovné působení federálních agentů v maskáčových úborech věci jen zhoršilo," píše NYT.

Příslušníci jednotek spadajících pod americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost přijeli do oregonského města asi před třemi týdny poté, co místní policie opakovaně kritizovala násilí a výtržnosti páchané demonstranty. Jejich deklarovaným úkolem je chránit památníky a budovy federálních orgánů.

V noci na dnešek se pořádkové síly znovu střetly s demonstranty u sídla federálního soudu v centru Portlandu, které se stalo epicentrem nepokojů. Z parku před justičním palácem protestující vyháněly i za použití slzného plynu. Ze záběrů pořízených v úterý večer je zřejmé, že v oregonském městě znovu demonstrovaly nejméně stovky lidí, kteří mimo jiné skandovali: "Federálové, jděte domů!".

Hello again from Portland.



The "Wall of Moms" just arrived at the federal courthouse, and their numbers have grown substantially once again. pic.twitter.com/3aKbVlVNPh