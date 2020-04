Trump slíbil pomoc postiženým ropným firmám

"Nikdy nenecháme skvělý americký ropný a plynárenský průmysl padnout," napsal dnes Trump na twitteru. "Pověřil jsem ministra pro energetiku a ministra financí, aby vytvořili plán, který uvolní finanční prostředky pro tyto velmi důležité společnosti a zajistí dlouhou budoucnost pracovních míst!"

Oznámení přichází ve chvíli, kdy ropné a plynárenské firmy od Texasu po Wyoming stojí na pokraji bankrotu kvůli prudkému propadu poptávky po pohonných hmotách. Ten byl způsoben omezením cestování po celém světě a přerušením činnosti některých podniků kvůli epidemii způsobené koronavirem.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!