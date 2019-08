"Než jsem přijel do Francie, říkaly falešné a nechutné zprávy, že vztahy se šesti ostatními zeměmi v G7 jsou velmi napjaté a že dva dny jednání budou katastrofou," napsal ráno na twitteru Trump. "No, máme velmi dobré schůzky, lídři spolu vychází velmi dobře a naší zemi se hospodářsky vede skvěle," doplnil šéf Bílého domu.

Podle něj některá média nepravdivě informují proto, aby mu znesnadnila vítězství v příštích prezidentských volbách v roce 2020. Cílem novinářů je podle něj rovněž způsobit hospodářskou recesi.

Before I arrived in France, the Fake and Disgusting News was saying that relations with the 6 others countries in the G-7 are very tense, and that the two days of meetings will be a disaster. Just like they are trying to force a Recession, they are trying to “will” America into..