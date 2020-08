Trump svými dekrety obešel Kongres. Nastal legislativní chaos, píše New York Times

Otázkou také stále zůstává legalita Trumpových příkazů, které vydal poté, co se republikáni a demokraté v Kongresu po dlouhých vyjednáváních nedohodli na podobě dalšího záchranného balíku.

Trump při podpisu dekretů uvedl, že svým krokem poskytne desítkám milionů nezaměstnaných Američanů dalších 400 dolarů týdně (bezmála 9000 Kč) na podporu v nezaměstnanosti. Další opatření se týkají odkladu daní ze mzdy, prodloužení zákazu vystěhování nájemníků či pozastavení splácení studentských půjček.

New York Times však poznamenává, že Trumpovy kroky zřejmě nebudou mít okamžitý a významný dopad na životy Američanů. Například mimořádná pomoc v nezaměstnanosti ve výši 400 dolarů týdně je podmíněna tím, že jednotlivé státy lidem zaplatí čtvrtinu této částky z vlastních kas. Řada států se přitom potýká s výpadkem příjmů kvůli ekonomické krizi a není tak jasné, jaká část Američanů nakonec tuto pomoc skutečně dostane. Finance na zbylou část obnosu chce přitom Trump brát z fondu určeného na boj s následky živelních katastrof, ačkoliv se USA právě nachází na začátku sezóny hurikánů.

Odklad daní ze mzdy zase bude podle NYT většina zaměstnavatelů ignorovat, protože se budou obávat toho, že by odložené daně následně museli jednorázově doplácet. Politická dohoda o odpuštění této daně je totiž podle NYT nepravděpodobná, protože se demokraté i někteří republikáni obávají toho, že by výpadek státních příjmů mohl mít negativní dopad například na vládní program lékařské péče o seniory známý jako Medicare.

Pochybnosti panují rovněž ohledně proklamovaného prodloužení zákazu vyhošťování nájemníků. Trumpův příkaz totiž ve skutečnosti jen doporučuje šéfům federálních agentur, aby zvážili nutnost takového moratoria a prozkoumali, zda jsou ještě k dispozici federální finance na poskytnutí příspěvků na bydlení.

"Prezidentovy nedostatečné, slabé a neústavní činy ještě více zvyšují potřebu toho, abychom dosáhli dohody," řekla v neděli nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová. "Bohužel, prezidentovy exekutivní příkazy bych popsal jedním slovem jako ubohé," řekl šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer s tím, že jsou vydaná opatření navržena "potrhlým způsobem".

JUST IN: Sen. Chuck Schumer tells @GStephanopoulos that President Trump’s COVID-19 executive orders are “unworkable, weak and far too narrow.”



“The event at the country club is just what Trump does — a big show but it doesn’t do anything.” https://t.co/mXqSebBaMG pic.twitter.com/rXMrzm1yXJ