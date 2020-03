Trump telefonoval čínskému prezidentovi. Obě velmoci chtějí společně bojovat proti koronaviru

"Čína je připravená pokračovat ve sdílení informací a zkušeností se Spojenými státy," zdůraznil Si Ťin-pching podle čínské státní televize CCTV v telefonátu s Trumpem. Obě země se podle nejvyššího čínského představitele "musí spojit proti epidemii" nemoci COVID-19, kterou koronavirus vyvolává.

Americký prezident na twitteru po rozhovoru s čínským partnerem ocenil zkušenosti, které Čína v boji proti koronaviru SARS-CoV-2 získala. "Čína se už dostala daleko a získala velké znalosti o tomto viru. Úzce spolupracujeme. Velký respekt!" napsal ve svém tweetu šéf Bílého domu.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!