Podle agentury AP vládní opatření znemožní většině středoamerických migrantů usilovat o azyl v USA.

Soudní tahanice se týká rozhodnutí vlády upřít právo na azyl osobám, které po cestě ze své vlasti do USA prošly třetí zemí, aniž by v ní žádaly o ochranu. Nejvyšší soud vyhověl žádosti Trumpovy administrativy a rozhodl, že pravidlo může být uplatňováno, zatímco bude spor ohledně jeho legálnosti pokračovat.

Prezident Donald Trump na twitteru reagoval příspěvkem o "velkém vítězství pro hranici".

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob