Trump trvá na přítomnosti federálů v Portlandu, napjatou situaci přitom ještě zhoršili

Trumpovo prohlášení přichází pouhý den po oznámení demokratické političky Brownové, že se domluvila s Washingtonem na postupném stažení federálních sil z centra největšího oregonského města.

"Kate Brownová, guvernérka Oregonu, nedělá svou práci. Musí vyklidit a v některých případech zatknout anarchisty a agitátory v Portlandu. Pokud toho není schopna, udělá to pro ni federální vláda. Neodejdeme, dokud tam nebude bezpečno!" uvedl Trump na twitteru.

Kate Brown, Governor of Oregon, isn’t doing her job. She must clear out, and in some cases arrest, the Anarchists & Agitators in Portland. If she can’t do it, the Federal Government will do it for her. We will not be leaving until there is safety!