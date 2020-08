Trump udělí posmrtnou milost sufražetce Anthonyové, její odkaz dodnes budí kontroverze

Trump oznámení učinil při příležitosti stého výročí ratifikace 19. dodatku americké ústavy, který v USA zakázal odpírat volebního právo na základě pohlaví, informovala BBC.

"Nikdy nebyla omilostněna. Co trvalo tak dlouho?" řekl Trump při vystoupení v Bílém domě, zatímco za ním stála jeho manželka Melanie. "Ženy dominují Spojeným států - myslím, že to můžeme říci velmi hlasitě," řekl prezident s tím, že v americkém Kongresu nyní zasedá rekordní množství žen.

Susan B. Anthonyová byla zatčena kvůli tehdy nelegálnímu hlasování ve svém rodném New Yorku a soudní porota složená výhradně z mužů ji pak odsoudila k pokutě 100 dolarů. Anthonyová se však před soudem prohlásila, že z pokuty nikdy nic nezaplatí, a kritizovala vládu za to, že zakazuje ženám volit.

Touto kauzou Anthonyová přivedla pozornost celých Spojených států k tématice volebního práva žen. Následně se jí podařilo spojit dvě hlavní skupiny amerických sufražetek a ve snaze prosadit všeobecné volební právo objížděla celé Spojené státy.

Trumpův krok vyvolal odmítavé reakce některých prezidentových kritiků, podle nichž je příběh Anthonyové silný kvůli tomu, že se postavila zákonu, který považovala za nemorální, a prezident neměl do tohoto jejího odkazu zasahovat.

"Jako druhá nejvýše postavená volená činitelka ve státu New York a jménem odkazu Susan B. Anthonyové požaduji, aby vzal Trump svou milost zpět," napsala na twitteru Kathy Hoculová, zástupkyně guvernéra státu, kde sufražetka strávila většinu svého života. "Byla pyšná na to, že její zatčení přivedlo pozornost k otázce práv žen a nikdy svou pokutu nezaplatila. Nechte ji odpočívat v pokoji," dodala.

As highest ranking woman elected official in New York and on behalf of Susan B. Anthony’s legacy we demand Trump rescind his pardon.



She was proud of her arrest to draw attention to the cause for women’s rights, and never paid her fine. Let her Rest In Peace, @realDonaldTrump.