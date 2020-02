Trump nepodal Pelosiové ruku a šéfka dolní komory po prezidentově projevu roztrhala kopii poselství.

zdroj: YouTube

Trumpovi spojenci prezidentovi doporučovali, aby se impeachmentu ve své řeči nevěnoval a aby se i s ohledem na listopadové prezidentské volby zaměřil na úspěchy své vlády a na budoucnost. Všeobecně se očekává, že Senát, který kontrolují republikáni, při dnešním hlasování zamítne žalobu, ve které sněmovna ovládaná demokraty obvinila hlavu státu ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu.

I když Trump o žalobě nehovořil, napětí mezi ním a demokraty bylo očividné. Po příchodu do sálu, když Pelosiové předal text poselství, předsedkyně sněmovny prezidentovi podala ruku. Trump se ale odvrátil. Podle některých amerických médií se zdálo, že gesto Pelosiové záměrně ignoroval. Trump však nepotřásl rukou ani viceprezidentovi Mikeu Penceovi, který stál hned vedle Pelosiové.

Poselství o stavu unie prezident tradičně pronáší před zákonodárci obou komor Kongresu v sále Sněmovny reprezentantů. Pelosiová, která měla prezidenta uvést, po nepodařeném podání ruky nepředstavila Trumpa obvyklými pochvalnými slovy, ale jen stroze poznamenala: "Členové Kongresu, prezident Spojených států."

Po Trumpově projevu pak Pelosiová, jež celou dobu společně s Pencem seděla za prezidentem přímo v záběru kamer, vzala tištěnou kopii poselství a s neutrálním výrazem ve tváři ji demonstrativně roztrhala.

Po těchto incidentech se zástupci obou stran osočovali z toho, kdo se ke komu zachoval špatně. Pelosiová na twitteru zveřejnila fotografii, v níž má nataženou pravici k Trumpovi, který se ale obrací zády, a doprovodila ji komentářem: "Demokraté nikdy nepřestanou nabízet ruku přátelství, aby pro lidi udělali to, co je potřeba. Budeme hledat společnou půdu tam, kde to je možné, ale budeme si stát za svým, pokud to možné nebude," napsala. Trumpovo poselství před novináři také označila za "manifest nepravd".

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

"Nancy a demokraté neunesli to, co slyšeli, protože to všechno byly dobré zprávy pro Američany," napsal na twitteru šéf Trumpovy kampaně za znovuzvolení Brad Parscale. "Roztrhej ten projev, Nancy! Stejně tak budeš chtít roztrhat volební výsledky v listopadu," napsal s odkazem na nadcházející prezidentské volby.

I’m so proud of @realDonaldTrump!



Uplifting, optimistic, forward-looking & patriotic #SOTU.



Nancy & the Dems couldn’t stand what they were hearing because it was all good news for Americans!



Rip up the speech, Nancy! You’ll want to rip up the election results in November too! — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 5, 2020

Trump se podle médií nesešel s Pelosiovou od schůzky politických lídrů Kongresu v Bílém domě poté, co američtí zákonodárci přijali prohlášení odsuzující prezidentovo rozhodnutí stáhnout vojáky ze Sýrie. Oba politici se po nepodařeném setkání vzájemně obvinili z "kolapsu" vztahů.