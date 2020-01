Trump v maléru. Únik z Boltonovy knihy zdramatizoval impeachment

Informaci v neděli zveřejnil list The New York Times a později také agentura AP. Podle dnešní zprávy agentury Reuters ji potvrdil i Boltonův advokát Charles Cooper. Řekl, že rukopis Boltonovy knihy "Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu" v prosinci předložil ke kontrole americké Národní bezpečnostní radě (NSC), protože může obsahovat utajované informace. To je obvyklý postup povinný pro všechny vládní úředníky.

Demokraté už dlouho tvrdí, že prezident zmrazil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 391 milionů dolarů, aby si vynutil zásah kyjevské prokuratury ve věci syna Joea Bidena, Trumpova pravděpodobného soupeře v listopadových prezidentských volbách.

Joe Biden mladší měl být zapleten do finančních machinací ukrajinské energetické firmy Burisma, v jejímž vedení působil. Přestože vyšetřování prohřešky nepotvrdilo, Bílý dům trval na jeho obnovení. Trump navíc podezíral Bidena staršího, že ve prospěch svého syna intervenoval.

Trump souvislost zmrazení pomoci Ukrajině s vyšetřováním Bidenových popírá a tvrdí, že podle zásady "něco za něco" nepostupoval. Napsal to i v neděli na twitteru. "Nikdy jsem Johnu Boltonovi neřekl, že pomoc Ukrajině má vazbu na vyšetřování demokratů včetně Bidenů... Pokud to John Bolton tvrdí, chce jen prodat svou knihu," napsal Trump.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...