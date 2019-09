Trump vyhrál nad Kalifornií. Soud zrušil zákon o zveřejnění daňového přiznání

Stát Kalifornie přijal zákon, podle něhož bez předložení daňových přiznání za minulých pět let nebudou prezidentští kandidáti v březnu připuštění k primárkám před prezidentskými volbami. To by je fakticky vyřadilo z volebního boje. Kalifornský guvernér Gavin Newsom zákon podepsal v červenci.

Podle argumentace republikánů je ale zákon protiústavní, protože kandidaturu na prezidentský úřad podmiňuje novými požadavky. Federální soudce Judge Morrison England v Sacramentu jejich námitky vyslyšel a zákon prozatím nepravomocně zrušil.

Spory kolem prezidentových daňových přiznání se vedou na několika frontách, o přístup k nim například požádal newyorský prokurátor Cyrus Vance. Chce prověřit podezření, že ve finančních výkazech ukryla prezidentova Trump Organization platby pro pornohvězdu Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovou v kolonce "výdaje na právní služby". Falšování účetních dokumentů je podle zákonů státu New York trestný čin.

Nahlédnout do finančních dokumentů prezidentovy účetní firmy Mazars žádá již delší dobu několik výboru demokraty ovládané Sněmovny reprezentantů federálního Kongresu.