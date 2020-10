Trump vyšel z testů negativní, tvrdí Bílý dům. Odborníci mají výhrady

Od doby, kdy americký prezident a první dáma oficiálně potvrdili, že se nakazili koronavirem, uběhl více než týden. Nákaza se mezitím potvrdila i u několika lidí z blízkého okruhu prezidenta včetně senátorů. Odborníci jako přední americký epidemiolog Anthony Fauci se domnívají, že k nákaze došlo během víkendové sešlosti v Rose Garden, která se konala ku příležitosti nominace Amy Coney Barrettové do Ústavního soudu.

Dle Bílého domu a samotného prezidenta prodělal Trump spolu s Melanií mírný průběh nemoci. Prezident byl sice převezen do vojenské nemocnice ve Walter Reed, po 72 hodinách se však opět navrátil do Bílého domu, načež uvedl, že se „cítí skvěle“. Ihned při příjezdu do své rezidence se na něj ale snesla vlna kritiky.

Odborníci i americká veřejnost odsoudili prezidentovo chování, kdy při svém projevu na balkóně Bílého domu neměl roušku, stejně tak o den dříve, kdy vyrazil na projížďku, aby pozdravil své příznivce před nemocnicí, a vystavil tak svůj personál nebezpečí. Ještě více kritiky si vysloužil svými veřejnými komentáři a příspěvky na twitteru, kde koronavirus označil za „požehnání od Boha“ a průběh nemoci zlehčoval.

,,210 000 Američanů zemřelo. Drželi jsme je za ruku a umožnili jsme jim strávit jejich poslední chvíle s blízkými alespoň přes video. Váš nedostatek empatie je největší hrozbou pro americkou veřejnost. Selhal jste,“ uvedl v reakci na prezidentovy výroky Craig Spence z lékařského centra Kolumbijské univerzity.

Že je zcela zdráv a bez příznaků tvrdil prezident celý týden. Bílý dům ale nezveřejnil žádné oficiální výsledky testů, které by jeho tvrzení potvrdily. Ty byly uveřejněny až v pondělí krátce před tím, než prezident odletěl na Floridu. Dle Trumpova osobního lékaře Seana Conleyho byl prezident během minulého týdne testován hned několikrát po sobě, ve všech případech negativně.

Conley zároveň potvrdil, že PCR testy ani následná laboratorní vyšetření u něj neprokázaly nález aktivních částic viru. Zpráva však dále nijak nespecifikuje, kdy přesně nebo kolikrát byl Trump testován s negativním výsledkem. Veřejnosti tak stále není známo, kdy přesně se prezident nakazil a po jak dlouhou dobu mohl být potenciálně infekční.

Nedostatek transparentnosti ze strany Bílého domu a šíření desinformací ohledně průběhu nemoci a její léčby ze strany samotného prezidenta tak vyvolávají obavy u řady odborníků. Ti se domnívají, že prezident by stále mohl být nebezpečný svému okolí.

V rozhovoru pro televizní stanici Fox News z 8. října Trump tvrdil, že se cítí skvěle a infekční si nepřipadá. ,,Navíc, pokud bych pořádal mítink s voliči, na pódiu bych stál sám daleko od ostatních,“ dodal. Kontroverzně však působil jeho rozhovor o den později, během kterého si musel několikrát odkašlat a mluvil vcelku zastřeně.

Dle Centra pro kontrolu onemocnění (CDC) zůstávají však osoby s mírným až středně závažným průběhem nemoci infekční ještě deset dní od odeznění příznaků. Osoby s těžším průběhem pak až dvacet dní, jak uvádí doktor Roger Shapiro ze Školy veřejného zdraví T.H. Chana na Harvardské univerzitě.

Karanténu by tak měl pacient dle CDC ukončit nejdříve deset dní po odeznění příznaků za předpokladu, že u něj za posledních 24 hodin nestoupla teplota, a to bez užití jakékoli medikace ke sražení horečky nebo k potlačení jiných symptomů.

Během svého třídenního pobytu ve Walter Reed, kam byl přijat 3. října, podstoupil Trump mimo jiné experimentální léčbu, kdy mu i vedle remdesiviru byl podán dexametazon a jiné steroidy. Jak uvádí doktor Calvin Sun, dexametazon se podává pacientům s pokročilým stádiem astmatických potíží, a to vzhledem k možným vedlejším účinkům jen v krajních případech.

Conley ve své zprávě ze 7. října uvedl, že prezident byl již čtvrtý den bez horečky a více jak 24 hodin bez příznaků. I přesto však Fauci prezidentovy výroky označil za ukvapené. ,,To, zda je někdo infekční, lze vcelku dobře prokázat na základě dvou negativních PCR testů, které od sebe dělí 24 hodin. Pokud tedy prezident nepocítí následujících 10 dní příznaky a oba testy vyjdou negativní, z čistě vědeckého hlediska se dá usuzovat, že není infekční,“ uvedl pro MSNBC.

Jak uvedl doktor Shapiro, nedá se ovšem zcela vyloučit, že prezident Trump prodělal závažnější průběh, než hlásí Bílý dům. Tento fakt přikládá především steroidové léčbě. ,,Steroidy mohou přispět ke snížení rizika úmrtnosti, zejména v pozdějším stádiu nemoci,“ uvedl „stále však nevíme, zda dokáží urychlit rekonvalescenci u covidových pacientů,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že Trumpovi byl podán dexametazon, se Shapiro přiklání k tomu, že prezident ve skutečnosti prodělal spíše závažnější průběh, v karanténě by tak měl být ještě minimálně po zbytek tohoto týdne. Odborníci navíc kroutí hlavou nad prezidentovými výroky o koronaviru a nad nedodržením základních pravidel karantény.

Doktorka Leana Wenová, bývalá komisařka pro zdraví města Baltimore, označila skutečnost, že Trump počátkem tohoto týdne hodlá pokračovat v kampani, za „vskutku alarmující“. ,,Proč by obyčejní lidé měli poslouchat naše doporučení, když se jimi neřídí ani sám prezident Spojených států,“ dodala expertka na infekční choroby Sara Madadová.