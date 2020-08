Trump vyzval k bojkotu výrobce pneumatik Goodyear. Firma se ohradila

"Nekupujte pneumatiky Goodyear. Oznámili zákaz čepic MAGA. Kupte si lepší pneumatiky za mnohem méně!" napsal Trump na twitteru.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

Podle mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyové prezident ve svém tweetu vyjádřil znepokojení nad tím, že společnost zakázala oblečení s jeho sloganem Make America Great Again nebo jménem hnutí Blue Lives Matter (Na modrých životech záleží), které podporuje americké policisty, ale nikoli šaty a doplňky s nápisem Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), který označuje hnutí za práva černochů. "Goodyear musí svou (firemní) politiku vysvětlit," dodala McEnanyová.

Podle zpráv několika amerických médií firma Goodyear na školení v továrně v Kansasu zaměstnancům řekla, že oblečení s nápisem Make America Great Again považuje na pracovišti "za nepřijatelné".

Gumárenská společnost, která zaměstnává více než 60.000 lidí, popřela, že by obrázek, na který se zprávy odvolávají, pořídila nebo distribuovala ona. Nepopřela ale, že obrázek kdosi pořídil na jejím školení.

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR — Goodyear (@goodyear) August 19, 2020

Firma dále uvedla, že své zaměstnance obecně vyzývá, aby na pracovišti nedávali najevo podporu politickým stranám či kampaním. Viditelná podpora hnutím bojujících za lidská práva a rovnoprávnost je nicméně ve společnosti nadále povolená.

Goodyear je americký výrobce pneumatik se sídlem ve státě Ohio. Podle agentury Reuters klesla hodnota akcií společnosti po Trumpově tweetu o šest procent, později ale akcie část ztrát smazaly.

Trumpa kvůli tweetu kritizoval demokratický senátor za Ohio Sherrod Brown.

Keep in mind, this is a President who spent years making his own Trump-branded products overseas.



He failed to stand up for workers in Lordstown, and now he betrays the workers in Akron. — Sherrod Brown (@SenSherrodBrown) August 19, 2020

Podle něj je "naprosto opovrženíhodné, že prezident vyzývá k bojkotu americké společnosti..., která zaměstnává tisíce amerických dělníků".