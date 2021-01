Trump vyzval své stoupence, aby se zdrželi násilí. Chystají se další protesty

"Ve světle zpráv o dalších demonstracích vyzývám k tomu, aby nedocházelo k žádným násilnostem, žádnému porušování zákona a žádným vandalským činům," uvedl Trump. "To není něco, co bych zastával, není to něco, co Amerika zastává. Vyzývám všechny Američany, aby pomohli zmírnit napětí a zklidnit atmosféru," uvedl také šéf Bílého domu.

Stalo se tak v době, kdy poslanci Sněmovny reprezentantů debatují o jeho obžalobě z "podněcování ke vzpouře", která souvisí s napadením Kapitolu z minulého týdne.