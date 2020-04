Trump: WHO to zbabrala, posvítíme si na ni

"WHO to opravdu zbabrala. Z nějakého důvodu... je velmi čínocentrická. Na to si posvítíme. Naštěstí jsem brzy odmítl jejich radu, abychom nechali naše hranice otevřené Číně. Proč nám dali takové vadné doporučení?", uvedl šéf Bílého domu.

Agentura Reuters připomíná, že Světová zdravotnická organizace 31. ledna doporučila státům, aby i přes šíření koronaviru nezavíraly své hranice. Zároveň poznamenala, že vlády mají právo přijímat opatření na ochranu svých obyvatel.

V ten samý den Washington oznámil omezení pro cesty z Číny do USA. Vstup do země byl zakázán cizincům, kteří byli v předešlých 14 dnech na čínském území. Trump krok neustále prezentuje jako důkaz toho, že jeho vláda na hrozbu koronaviru reagovala rychle, ačkoli federální úřady na začátku roku ignorovaly varování odborníků a sám prezident ještě na konci února na veřejnosti situaci zlehčoval.

Deník The Washington Post nedávno napsal, že američtí politici otáleli, přestože už v lednu a únoru dostávali v tomto směru varování od zpravodajských služeb.

V kritice WHO ohledně přístupu k Číně však Trump není osamocen. Například republikánský senátor Marco Rubio minulý týden volal po rezignaci jejího šéfa Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který prý "umožnil Pekingu využít WHO ke klamání mezinárodního společenství".