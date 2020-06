Píše se to v úryvku z nové knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona, který dnes zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ). Podle exporadce nešlo o izolovaný incident, ale o součást "vzorce zásadně nepřijatelného chování, které podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu".

Světová média si všímají zejména pasáže popisující bilaterální jednání Trumpa s jeho čínským protějškem při loňském summitu G20 v Japonsku. Si prý hovořil o významu americko-čínských vztahů, na což prezident Spojených států navázal komentářem o postojích Demokratické strany. "Trump pak k mému ohromení stočil konverzaci k nadcházejícím prezidentským volbám v USA, odkazoval na ekonomické možnosti Číny a naléhal na Si, aby zajistil, že vyhraje," píše Bolton. Prezident prý naznačil, že Peking by mu mohl pomoci navyšováním dovozu amerických zemědělských produktů.

Tvrzení jsou součástí Boltonovy knihy The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu), v níž bývalý poradce popisuje své více než rok trvající působení v týmu prezidenta. Dílo má vyjít příští týden, Trumpova administrativa se tomu ale snaží zabránit a tento týden Boltona zažalovala kvůli údajně hrozícímu oslabení "národní bezpečnosti".

Bolton chtěl původně své memoáry vydat už o několik měsíců dříve a američtí novináři mají už delší dobu výtisky k dispozici. Nově zveřejněný úryvek popisuje řadu aspektů současné americké politiky vůči Číně, přičemž hodnocení je velmi kritické.

"Trumpovy konverzace se Si odrážely nejen nesrozumitelnost jeho obchodní politiky, ale také sloučení osobních politických zájmů a amerických národních zájmů v Trumpově mysli," uvádí Bolton. Prý během svého působení zažil "nespočet" konverzací, které dokládají, že Trumpovo jednání "podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu".

Kvůli podobnému jednání, jaké popisuje Bolton, Trump na přelomu roku čelil ústavní žalobě. Proces tzv. impeachmentu za údajné zneužití moci proti němu spustila demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů kvůli jeho telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump v něm od Kyjeva žádal kroky, které mohly poškodit jeho volebního soupeře Joea Bidena, přičemž požadavek spojoval s poskytnutím vojenské pomoci Ukrajině.

Bolton uvádí, že kdyby se demokratičtí zákonodárci nesoustředili jen na dění kolem Ukrajiny, "vyústění impeachmentu mohlo dost dobře být jiné". Komentátoři ovšem ihned poukazovali na to, že Bolton tehdy během vyšetřování v Kongresu odmítl vypovídat. "Když byl požádán, odmítl, a hrozil žalobou v případě předvolání. Místo toho si to schoval pro knihu. Bolton možná je autorem, ale není to žádný vlastenec", napsal dnes na twitteru šéf sněmovního výboru pro zpravodajské služby Adam Schiff.

Bolton’s staff were asked to testify before the House to Trump’s abuses, and did. They had a lot to lose and showed real courage.



When Bolton was asked, he refused, and said he’d sue if subpoenaed. Instead, he saved it for a book.



Bolton may be an author, but he’s no patriot. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 17, 2020

Nově zveřejněný úryvek z knihy dále popisuje údajnou loňskou konverzaci Trumpa s čínským prezidentem o tzv. převýchovných táborech pro Ujgury v čínské provincii Sin-ťiang. "Si vysvětlil Trumpovi, proč v Sin-ťiangu staví v zásadě koncentrační tábory. Podle našeho tlumočníka Trump řekl, že Si by měl se stavbou táborů pokračovat, Trump měl za to, že je to zcela správný postup," píše Bolton.

Jeho kniha podle deníku The Washington Post Trumpovi připisuje i řadu dalších šokujících výroků, jako například slova o tom, že by bylo "hustý" podniknout invazi do Venezuely. V létě roku 2019 prý zase prohlásil, že novináře, kteří odmítají prozradit své zdroje, "by měli popravovat".

Bílý dům ihned na nově publikovaná tvrzení nereagoval, píše agentura AP. Trumpova mluvčí Kayleigh McEnanyová předtím zopakovala postoj administrativy, že Boltonova kniha "je plná utajovaných informací, což je neomluvitelné".