Trump: Zakrývat si ústa není špatný nápad, použijte šálu, roušky nechte zdravotníkům

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle agentury AP nyní zvažuje, zda vydat doporučení, aby lidé na veřejnosti nosili zakrytá ústa a nos. Rozhodnutí zatím nepadlo.

"Můžete použít šálu... Mám pocit, že lidé to chtějí dělat. Jistě to nijak neuškodí," odpověděl prezident Trump na tiskové konferenci na otázku, která se týkala debaty o zakrývání nosu a úst.

Sám prezident by podle svých slov lidem zakrývání části obličeje doporučil, podle jeho poradců by ale lidé neměli používat k ochraně roušky, aby jich kvůli tomu poté neměly nedostatek nemocnice. "Nemusí to být rouška, ale není to špatný nápad... aspoň na čas," dodal prezident.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v úterý uvedlo, že "aktivně zvažuje", zda doporučit Američanům, aby si v boji proti šíření koronaviru zakrývali nos a ústa. Podle agentury AP si i bez vydání doporučení řada Američanů při pohybu na veřejnosti nějakým způsobem ústa a nos zakrývá, například i podomácku vyrobenými rouškami.

"Ještě jsme tam nedospěli, ale myslím, že se blížíme k určitému rozhodnutí, protože opravdu chce-li nějaká osoba, která může a nemusí být nakažená, zabránit přenosu infekce na jiné, jedním z nejlepších způsobů, jak to udělat, je pomocí roušky," řekl hlavní poradce americké vlády v otázkách infekčních onemocnění Anthony Fauci.

Ale například podle šéfa americké zdravotnické služby Jeromea Adamse masky riziko nákazy naopak zvyšují. Lidé podle něj totiž s nimi neumí správně manipulovat.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce o víkendu vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušek na veřejnosti. Video vyzývající k nošení roušek prý Babiš poslal také většině evropských prezidentů a premiérů.

Kromě Česka povinné nošení roušek na veřejnosti zavedlo Slovensko. Ode dneška se ústenky rozdávají také u vstupů do prodejen potravin a do drogerií v Rakousku, které mají prodejní plochu větší než 400 metrů čtverečních. V nich bude od pondělí zakrývání úst a nosu při nákupu povinné.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí uvedla, že při boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 nevidí užitek ve všeobecném nošení roušek. Nic nenaznačuje, že by to něčemu pomohlo; nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen, prohlásil koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan.

Ve Spojených státech se koronavirem nakazilo již téměř 190.000 osob. Více než 4000 jich nemoci COVID-19 podlehlo.