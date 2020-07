Trump změnil soudní verdikt, jeho bývalý poradce Stone nemusí do vězení

Stone byl loni shledán vinným v sedmi bodech obžaloby včetně lhaní Kongresu, ovlivňování svědka a maření vyšetřování. Trest mu soud vyměřil letos v únoru, do vězení měl sedmašedesátiletý Stone nastoupit příští týden v úterý. Stoneovi obhájci požadovali podmínečný trest s poukazem na jeho věk, zdravotní stav a čistý trestní rejstřík. Prokuratura původně navrhovala trest v rozmezí sedmi až devíti let.

"Roger Stone již velmi trpěl," uvedl Bílý dům. "Bylo s ním zacházeno velmi nespravedlivě, stejně jako s mnoha dalšími v této kauze. Roger Stone je nyní volný muž!" dodal.

Trump k uchránění Stonea před vězením využil zmírnění trestu, které na rozdíl od udělení milosti nevymaže odsouzení za spáchání trestného činu, upozornila agentura Reuters.

Demokratický zákonodárce a předseda výboru pro tajné služby americké Sněmovny reprezentantů Adam Schiff prezidentův krok odsoudil.

Commuting Roger Stone’s sentence is a terrible blow to justice and the rule of law.



Through this act, Trump is saying: “If you lie for me, if you cover up for me, if you obstruct for me, I will protect you.”



Another tragic day for American democracy. pic.twitter.com/kgIXpc6HdG