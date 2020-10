Trump zneužívá vládu k pošpinění Bidena. Politického rivala chce dát vyšetřovat

"Musíme ministra spravedlnosti přimět k činům," řekl Trump ve svém oblíbeném pořadu Fox&Friends. "Musí jednat a musí jednat rychle. (...) Toto je zásadní korupce a musí se to zjistit před volbami," pokračoval prezident.

Trump dlouhodobě útočí na Bidena kvůli podnikatelským aktivitám i osobnímu životu jeho syna Huntera a opírá se přitom o nepodložená tvrzení. V týdnech před listopadovými volbami však útoky zintenzivňuje, a to především s odkazem na články bulvárního deníku The New York Post. Ten minulý týden na základě neověřených informací tvrdil, že se Biden sešel s obchodními partnery svého syna na Ukrajině v době, kdy byl viceprezidentem. Bidenova kampaň schůzku popírá.

Podle historika z Pricetonské univerzity Juliana Zelizera Trumpova nátlaková kampaň posunuje hranice toho, co bylo pro prezidenty dosud považováno za přípustné. "V posledních fázích kampaně jsme svědky totální politizace systému spravedlnosti," řekl historik s tím, že by ministr William Barr v případě vyslyšení Trumpova volání podryl reformy a nařízení, která úřad přijal v reakci na aféru Watergate v 70. letech minulého století.

https://t.co/aMfoHizWdO My comments in the @AP on the breakdown of basic electoral processes in the final weeks of the campaign. @PrincetonSPIA — Julian Zelizer (@julianzelizer) October 20, 2020

Trump zatím neupřesnil, jakého zločinu se podle něj Biden dopustil. To mu však nebrání volat po jeho zatčení, poznamenává AP. Prezidentův postup tak připomíná taktiku, kterou použil již před čtyřmi lety proti své tehdejší soupeřce Hillary Clintonové, jež čelila vyšetřování federálních úřadů kvůli použití soukromého e-mailového serveru pro vyřizování státních záležitosti v pozici ministryně zahraničí. Pochybení se u ní však nakonec neprokázalo.

Prezident v poslední době dává hlasitě najevo nespokojenost s Barrem, po němž veřejně požaduje, aby zakročil proti jeho politickým soupeřům. Barrův úřad nařídil za hlasitého potlesku republikánů průzkum začátků vyšetřování vlivu Ruska na průběh voleb z roku 2016, které vedlo k zatčení několika Trumpových spolupracovníků. Prezident totiž opakovaně tvrdí, že se jeho tým snažila poškodit administrativa exprezidenta Baracka Obamy. Po roce a půl však podle některých zdrojů nepřineslo vyšetřování v podstatě žádné výsledky a ministerstvo závěrečnou zprávu nehodlá zveřejnit před volbami.

Trump neskrývá frustraci. "Pro slávu boží, zatkněte už někoho," napsal nedávno na twitteru, kde zároveň sdílel Barrovu fotku. K tématu se vyjádřil rovněž při pondělním setkání s příznivci v Arizoně: "Znám lidi, kteří by jej (Bidena) zatkli už před pěti týdny. Bill Barr je velmi slušný muž a velmi čestný muž," řekl prezident. "A někteří z nás z toho v mnoha ohledech nemají radost," dodal.

Barr je přitom věrným Trumpovým stoupencem a v mnoha případech se prezidenta i jeho spojenců zastal. Barrův úřad například usiluje o ukončení stíhání Trumpova někdejšího poradce Michaela Flynna, který se přiznal k lhaní federálním vyšetřovatelům. Zasáhl také do kauzy dalšího exporadce Rogera Stonea, který se nakonec přes odsouzení vyhnul nástupu do vězení.

Ministr se v poslední době k Trumpovým kritickým výpadům veřejně nevyjadřuje, podle pozorovatelů však není jasné, co se děje v zákulisí. Právní expert z bostonské univerzity Michael Cassidy poznamenává, že Barr má k nepsaným pravidlům podobný respekt jako jeho šéf. "Nezapomeňte, je to ten samý ministr spravedlnosti, podle nějž jsou karanténní opatření na úrovni států největším porušením občanských svobod od dob otroctví. Je bořičem norem. Není to tradiční ministr spravedlnosti," řekl Cassidy.