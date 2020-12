Trump znovu útočí na právní ochranu provozovatelů sociálních sítí

NDAA stanovuje rozpočet a politiku ministerstva obrany na další rok a byl schválen pokaždé v posledních 59 letech. Jedná se o jeden z mála zákonů, u nějž se oba hlavní politické tábory shodují, že musí každoročně bezpodmínečně vejít v platnost. Stanovuje totiž vše od navýšení platů vojáků, po určení počtu nově nakupovaných letadel, až po strategii soupeření s Ruskem nebo Čínou. Letos tento zákon rozděluje 740 miliard dolarů (16,1 bilionu korun) z federálního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že se bylo možné v posledních desetiletích možné spolehnout na to, že bude tento zákon vždy schválen, přidávají do něj zákonodárci často takzvané přílepky, tedy legislativní opatření, která nesouvisejí s hlavním zaměřením předkládaného návrhu.

Američtí provozovatelé sociálních sítí v současnosti nenesou právní zodpovědnost za obsah, který na jejich platformy nahrají uživatelé. Tuto ochranu jim poskytuje část 230 zákona z roku 1996, která podle expertů umožnila vznik internetových platforem v podobě, v jaké jsou dnes známé.

"Pokud nebude velmi nebezpečná a neférová část 230 zcela odstraněna v rámci rozpočtového zákona ministerstva obrany (NDAA), budu nucen jednoznačně vetovat návrh zákona, až dorazí na velmi krásný (prezidentský pracovní stůl) Resolute desk," napsal na twitteru Trump, který k 20. lednu skončí v Bílém domě, kde jej nahradí demokrat Joe Biden.

.....Therefore, if the very dangerous & unfair Section 230 is not completely terminated as part of the National Defense Authorization Act (NDAA), I will be forced to unequivocally VETO the Bill when sent to the very beautiful Resolute desk. Take back America NOW. Thank you!