Trump zřejmě nominuje do Nejvyššího soudu Coneyovou Barrettovou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Donald Trump si za kandidátku na soudkyni Nejvyššího soudu vybral Amy Coneyovou Barrettovou. S odvoláním na své zdroje o tom informovalo několik amerických médií, včetně stanic CNN a CBS či listu The New York Times. Konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden.