Trump zvažuje, že v New Yorku kvůli viru vyhlásí karanténu

Karanténa v New Yorku by podle prezidenta měla být krátkodobá, měla by trvat asi dva týdny. Guvernér Andrew Cuomo v reakci na Trumpova slova prohlásil, že "s ním o žádné karanténě nemluvil". "Ani nevím, co by to znamenalo," dodal.

Podle Trumpa by mělo jít o "vynutitelnou karanténu", která omezí cestování, protože Newyorčané jezdí na Floridu a "to nechceme". Jak prezident dodal, raději by k tomuto kroku nepřistupoval, nicméně "nejspíš to bude potřeba".

Podle údajů televize CNN se dosud v celých Spojených státech koronavirem nakazilo nejméně 111.115 lidí. 1842 pacientů pak na nemoc COVID-19 zemřelo.