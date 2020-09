Trump zveřejní jméno nástupkyně Ginsburgové koncem týdne

"Vyhráli jsme volby, a máme právo to udělat, takže máme dostatek času, hodně času," řekl Trump v rozhovoru. "Konečné hlasování by se mělo upřímně řečeno uskutečnit před volbami. Na to máme spoustu času," dodal.

Snahu Trumpa a vůdců senátních republikánů o co nejrychlejší jmenování nástupkyně za v pátek zemřelou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou ostře kritizují opoziční demokraté, kteří tvrdí, že by se s obsazením volného místa ve vlivném tribunálu mělo počkat až po prezidentských volbách, jež se konají za 42 dní.

Demokraté obviňují republikánské lídry z pokrytectví, protože ti v roce 2016 odmítali umožnit hlasování o nominantovi tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, který měl nahradit zemřelého soudce Antonina Scaliu. Republikáni tehdy tvrdili, že do voleb zbývá málo času, Scalia přitom zemřel v únoru.

Republikánský prezident dnes prohlásil, že chce s oznámením své favoritky počkat do konce týdne z respektu vůči zesnulé soudkyni. "Měli bychom počkat, až skončí smuteční obřady za soudkyni Ginsburgovou," řekl Trump.

Prezident však zároveň shazoval zprávy veřejnoprávní stanice NPR, podle níž Ginsburgová řekla několik dní před smrtí své vnučce, že by si přála, aby se o její náhradě u soudu rozhodlo až po lednové inauguraci nového prezidenta. Trump se domnívá, že za touto zprávou stojí jeho demokratičtí rivalové, mezi nimi kongresman Adam Schiff, který vedl vyšetřování Trumpova počínání před procesem ústavní žaloby, předsedkyně dolní komory Kongresu Nancy Pelosiová, či šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. "Nevím, jestli to řekla, nebo jestli to napsal Adam Schiff, Schumer nebo Pelosiová. Spíš bych se klonil k tomu druhému," řekl prezident.

Nejvyšší soud dnes oznámil, že tělo Ginsburgové bude tento týden vystaveno v otevřené sloupové hale před vstupem do budovy soudu v metropoli Washingtonu. Veřejnost bude mít možnost její ostatky navštívit ve středu a ve čtvrtek.

V pátek se tělo Ginsburgové přesune do budovy Kongresu. Soudkyně bude pohřbena při soukromém obřadu příští týden na národním hřbitově v Arlingtonu nedaleko Washingtonu vedle svého manžela Martina.