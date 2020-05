Trumpa zklamalo jednání Číny, se Si Ťin-pchingem nechce jednat

"Jsem Čínou velice zklamaný," prohlásil Trump, který v poslední době obviňuje Peking z toho, že svou nedbalostí zavinil rozšíření viru po celém světě a tím nese zodpovědnost za hlubokou hospodářskou krizi, která zasáhla také USA. "Mám velmi dobré vztahy (se Si Ťin-pchingem), ale momentálně s ním nechci mluvit," dodal Trump.

"Nikdy tohle neměli dopustit. Tak já udělám skvělou obchodní dohodu a teď říkám, že už to vnímám jinak. Inkoust sotva zaschnul a přišel mor. A na mně to nyní působí jinak," pokračoval Trump. USA a Čína podepsaly v lednu první fázi dohody o vzájemném obchodu, v niž se Peking zavázal koupit americké zboží a služby v hodnotě alespoň 200 miliard dolarů (5,11 bilionu korun) výměnou za zrušení cel a tarifů uvalených Washingtonem na některé čínské zboží.

Na otázku ohledně toho, jaké odvetné kroky by proti Číně za její údajné pochybení mohly USA přijmout, Trump řekl: "Je spousta věcí, které bychom mohli udělat. Mohli bychom přerušit veškeré vztahy." USA by podle něj v takovém případě ušetřily 500 miliard dolarů (12,78 bilionu korun). Trump často hovoří o této částce, o kterou podle něj USA každoročně přicházely před jeho nástupem do funkce kvůli negativní obchodní bilanci Spojených států vůči Číně.

Trump obviňuje Peking, že v raných fázích šíření nákazy, jež se poprvé objevila v čínském městě Wu-chan, neposkytoval o koronaviru dostatečné informace mezinárodním organizacím a dalším světovým vůdcům. Peking tato obvinění odmítá a tvrdí, že veškeré informace hlásil nejrychleji, jak mohl.

"Mohli to zastavit," řekl dnes Trump, který rovněž v minulosti řekl, že virus zřejmě vznikl v čínské laboratoři, což následně popřely americké tajné služby i Peking. Trumpovi kritici tvrdí, že se prezident snaží obviňováním Číny přesunout pozornost americké veřejnosti od svých vlastních selhání při boji s nákazou v USA.