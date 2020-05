Trumpova administrativa tvrdí, že virus je z laboratoře. Zpravodajské služby chtějí důkazy

„Od začátku jsme říkali, že se jedná o virus, který pochází z Wu-chanu a existuje značné množství důkazů, že virus opravdu přišel z čínské laboratoře.“ Tento výrok zazněl z úst ministra zahraničí USA Marka Pompeo na podporu tvrzení prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně uvádí, že virus se rozšířil v důsledku nehody v čínské laboratoři. Proti těmto výrokům se ohradila aliance Five Eyes, podle které je nepravděpodobné, že se jednalo o nehodu v laboratoři. „Je vysoce pravděpodobné, že k tomu došlo přirozeně a přenos na člověka byl způsoben zvířetem,“ uvedl pro CNN úředník z Five Eyes.

Five Eyes je aliance zpravodajských služeb Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Velké Británie a USA, která funguje od 40. let 20. století a za studené války spolupracovala proti Číně a Sovětskému svazu. Čtyři země z aliance se shodují, že virus byl rozšířen přirozenou cestou. Na oficiální hodnocení zpravodajské služby USA se ještě čeká.

Aliance požaduje důkazy na podporu tvrzení, které Trumpova administrativa ještě neposkytla, navzdory agresivní rétorice prezidenta a ministra zahraničí. Zdroj CNN z Aliance Five Eyes uvedl možnost, že virus pochází z laboratoře, ale varoval, že nejsou žádné legitimní důkazy, které by to potvrdili a že USA možná nesdílí s aliancí veškeré informace.

Americká zpravodajská služba vydala prohlášení, že stále pracuje na určení původu viru SARS-CoV-2. CNN oslovila kancelář ředitele národní zpravodajské služby a ministerstvo zahraničí, aby získali vyjádření, ale bez reakce.

V pondělí večer uvedl vedoucí národní zpravodajské služby, že USA mají důkazy pro obě teorie. „Vzhledem k tomu, že Pompeo uvedl, že jeho tvrzení jsou podložena důkazy, měl by je představit světu a zejména americké veřejnosti, kterou se neustále snaží oklamat,“ uvedl redaktor CNN.

Podle kritiků USA útočí na Čínu pod záminkou vyhnout se vlastní odpovědnosti za špatná preventivní opatření, protože doma čelí rostoucí kritice za řešení pandemie. V současné době má USA 1 180 634 pozitivních na onemocnění covid-19 a nejméně 68 000 mrtvých.