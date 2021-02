Trumpova obhajoba podle jeho právníka nebude zpochybňovat volby

Aby byl shledán vinným, muselo by s 50 senátními demokraty hlasovat nejméně 17 jejich republikánských kolegů, což je podle expertů málo pravděpodobné.

Trumpův původní právní tým se minulý týden rozpadl a nově je v něm bývalý pensylvánský prokurátor Castor a David Schoen, který v minulosti zastupoval Trumpova poradce Rogera Stonea.

Trump se označuje za pravého vítěze loňských voleb a tvrdí, že prezident Joe Biden vyhrál jen díky volebním podvodům. To si myslí i Trumpovi stoupenci, kteří 6. ledna po Trumpově projevu zaútočili na Kapitol. Právě kvůli tomu byla na Trumpa vznesena už druhá ústavní žaloba za jeho prezidentské kariéry.

Castor řekl, že ho Trump nenutí, aby otázku legitimity voleb použil při argumentaci v senátním slyšení k impeachmentu. "Začlenit to do případu, který je předem vyhraný, by bylo hloupé. Bylo by to šílené. Do takové obhajoby mne nikdo nenutí," řekl.

Trumpovi právníci Senátu v úterý předali svůj výklad případu a uvedli v něm, že kongresová komora nemá právo posuzovat žalobu na prezidenta, který už není v úřadě. Castor dnes řekl, že toto bude zásadní argument obhajoby.

Senát hlasoval 26. ledna o zastavení řízení z téhož důvodu a pro tehdy bylo 45 republikánských senátorů. Reuters k tomu píše, že projevili stranickou jednotu a že je to známka toho, že Trump usvědčen nebude.

Žalující strana ve svém přehledu kauzy v úterý uvedla, že Trump zneužil dav svým podněcováním a jako "nabité dělo" ho namířil na Kapitol. Podle demokratů by neměl mít právo zastávat v budoucnu žádnou veřejnou funkci.

V původní skupině obhájců byl Butch Bowers, s nímž se Trump podle Reuters rozešel kvůli strategii obhajoby.

Castor dnes řekl, že neplánuje k senátnímu jednání předvolat svědky, pokud tak neučiní žalující strana demokratů. Neřekl, koho by v takovém případě povolal svědčit.