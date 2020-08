Trumpova poradkyně Conwayová odchází z Bílého domu, proslula kontroverzními výroky

List označuje Conwayovou za jednoho z nejdéle sloužících poradců Trumpa. Se současným šéfem Bílého domu tato politická konzultantka a komentátorka spolupracovala ještě před jeho kandidaturou na prezidentskou funkci, v roce 2016 pak byla jedním ze strůjců jeho volebního vítězství. Na to navázalo její působení v roli poradkyně a mluvčí prezidenta.

Kellyanne Conway to leave the White House at the end of the month, citing the need to focus on her family https://t.co/fcd4NKG8yr