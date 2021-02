Trumpovi obhájci ústavní žalobu odmítají jako pomstu demokratů

Zástupci někdejšího šéfa Bílého domu dali před začátkem dnešního jednání najevo, že využijí jen zlomek z přidělených 16 hodin jednacího času a ještě dnes svou prezentaci dokončí. Podle nich Trumpovi nelze připisovat zodpovědnost za vpád jeho příznivců do Kapitolu, navíc celý proces v Senátu považují za protiústavní, neboť je poprvé souzen již bývalý prezident. Senát v úterý námitku týkající se ústavnosti odmítl.

"Článek impeachmentu ležící před Senátem je nespravedlivým a hrubě protiústavním činem politické msty. Toto otřesné zneužití ústavy jen dál rozděluje naši zemi, když bychom se měli snažit sjednotit kolem sdílených priorit," řekl na úvod obhájce Michael van der Veen. "Senát by měl promptně a rozhodně hlasovat pro jeho odmítnutí," pokračoval.

Van der Veen označil za "absurdní" naznačovat, že Trumpův projev před vypuknutím nepokojů v Kapitolu představoval podněcování trestné činnosti. Tehdejší prezident své příznivce vyzval k pochodu k sídlu Kongresu s tím, aby protestovali "poklidně a vlastenecky", také ale 6. ledna hovořil o "boji" za záchranu země a o tom, že "nemůžeme dopustit", aby do Bílého domu nastoupil "nelegitimní prezident". Tím myslel Joea Bidena, jehož vítězství ve volbách v té době už dva měsíce odmítal uznat.

Trump podle van der Veena nikdy nepoužil "jazyk podněcování", jeho vyjádření o "boji jako o život" nebo o zastavení "krádeže voleb" prý představují běžnou politickou rétoriku. Tento argument exprezidentovi právníci opírali o klipy výroků demokratických politiků obsahujících slova "boj" nebo "bojovat" v různých kontextech, včetně boje proti koronaviru.

"Lord, infuse them with the spirit of nonpartisan patriotism" -- Senate Chaplain Barry Black's prayer begins the Trump defense portion of the #ImpeachmentTrial pic.twitter.com/omCCYlmpZ6