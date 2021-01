Trumpovi příznivci protestovali i v dalších amerických městech

Demonstranti pronikli do sídla legislativy ve městě Topeka v Kansasu a shromáždili se v prvním patře tamního Kapitolu. Protest však zůstal poklidný, uvedla lokální stanice KSNT.

Starosta coloradské metropole Denver Michael Hancock na twitteru uvedl, že místním úřadům nařídil z bezpečnostních úřadů zavřít před koncem pracovní doby. Před tamním Kapitolem se shromáždilo na 700 demonstrantů. "Doufám, že se tato situace rychle vyřeší. Modlete se za náš národ," napsal.

With the activities around the country and approximately 700 individuals downtown who have gathered at the State Capitol, out of an abundance of caution, I have instructed city agencies to close municipal buildings early. (2/3)