Trumpovu snahu zvrátit volby vyšetřuje prokuratura v Georgii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prokurátoři v Georgii zahájili vyšetřování snahy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa zasáhnout do výsledku prezidentské volby v tomto jihovýchodním státě. Píše to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na vyjádření nejmenovaného státního činitele.