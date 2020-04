Trumpovy nápady ke covid-19 kopírují rady konspirátorů, varuje televize

Po veřejných úvahách na toto téma ze strany šéfa Bílého domu to napsala americká televize NBC News. Deník The Guardian zase zjistil, že Trumpovi před několika dny napsal dopis lídr nejvlivnější americké skupiny, která prosazuje léčbu covid-19 "průmyslovým bělidlem".

Propagace požívání dezinfekčních prostředků či používání UV paprsků coby léků na zdravotní problémy je již roky běžně vídaná v obskurních zákoutích internetu, uvádí NBC News. Odborná veřejnost tyto postupy jednoznačně odmítá, to ale nezabránilo prezidentu Trumpovi ve spekulacích v souvislosti s nemocí covid-19.

Na čtvrteční tiskové konferenci nahlas uvažoval o tom, zda by bylo možné nemocné ozařovat "ultrafialovým nebo zkrátka velmi silným světlem". Také navrhl, aby se vědci zabývali tím, zda by injekce dezinfekce mohla virus zlikvidovat. "Pak tu vidím, že to za minutu zabije dezinfekce," řekl Trump. Tomu předcházelo představení vědecké studie, která mimo jiné naznačuje, že koronavirus SARS-CoV-2 je při výskytu na površích méně odolný, pakliže je vystaven slunečnímu záření, teplu a vlhkosti.

Trumpův výrok o vstřikování dezinfekce podle NBC News přivítaly přední internetové osobnosti spojené s konspirační teorií QAnon, jejíž stoupenci věří ve skrytou bitvu mezi americkým prezidentem a tajným spolkem zvrhlých vlivných jedinců. V těchto i jiných podobných kruzích bývá údajně jako lék na různé problémy prezentována zředěná verze chlorového bělidla označovaná jako MMS. Jistý přední představitel proudu QAnon na platformě YouTube a zároveň prodejce MMS po Trumpově tiskové konferenci svůj produkt označil jako "dobrý čistič plic".

Údajný "zázračný lék" s uvedenou zkratkou zmiňuje také deník The Guardian. Jistého Marka Grenona, který tento týden napsal americkému prezidentovi, označuje za šéfa největšího výrobce a distributora této sloučeniny. V dopise Trumpovi prý Grenon MMS popisuje jako látku, která "dokáže zabít 99 procent patogenů v těle" a také "zbavit tělo covidu-19".

Co se týče ultrafialového záření, NBC News píše o řadě nedávno založených facebookových stránek, jejichž provozovatelé nabízí "dezinfekční" UV lampy s "potvrzeným účinkem na covid-19". Subjekty, které tato zcela nepodložená tvrzení šíří, také zadávaly reklamy jak na facebooku, tak na instagramu. Některé z nich byly údajně dnes ráno stále aktivní. "Výrobky zjevně unikly zákazu reklam na zázračné léky proti koronaviru, který společnost (Facebook) zavedla minulý měsíc," dodává americká televize.