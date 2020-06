Trumpovy šance na znovuzvolení podle CNN výrazně klesly

Spojené státy nyní procházejí složitým obdobím, kdy na krizi vyvolanou pandemií nemoci covid-19 navázaly demonstrace a nepokoje reagující na smrt černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání bělošským policistou.

Pro zvolení do Bílého domu není důležité, zda kandidát v listopadových volbách získá větší podporu Američanů, rozhodující je poměr volitelů, kteří prezidenta fakticky volí. V roce 2016 tehdejší Trumpova demokratická sokyně Hillary Clintonová sice získala více hlasů Američanů, potřebné volitele však obdržel Trump. Sbor volitelů má 538 členů, k získání prezidentského křesla je tak nutná podpora nejméně 270 z nich.

Série nových průzkumů z tohoto týdne ukázala, že Trump si nevede dobře v těch státech USA, které nepatří do tábora tradičních republikánských či demokratických bašt, a ani v těch klonících se spíše k republikánům. Ze sondáží televize Fox News, která je Trumpovou oblíbenou stanicí, vyplývá, že republikánský šéf Bílého domu by s Bidenem prohrál v Arizoně (46 procent ku 42), Ohiu (45 procent ku 43) a Wisconsinu (49 procent ku 40). Naopak v Texasu by podle průzkumu Quinnipiacké univerzity těsně vyhrál Trump poměrem 44 procent ku 43.

Poslední demokrat, který v Arizoně vyhrál, byl Bill Clinton v roce 1996. V Texasu demokrat nevyhrál od úspěchu Jimmyho Cartera v roce 1976. Ohio od počátku tohoto století sice patří k nejvrtkavějším státům, ale v roce 2016 tu výrazně zvítězil Trump. Wisconsin od 90. let hlasoval výhradně pro demokratické kandidáty, ale v roce 2016 se přiklonil k Trumpovi. Doposud se předpokládalo, že Trumpa podpoří Wisconsin také letos.

Portál 270towin.com propočítal několik modelů možného volebního vývoje. Za výchozí stav vzal výsledek z roku 2016, kdy Trump ve volbách získal 306 volitelů. Pokud prohraje jen v Texasu, který má 38 volitelů, stane se prezidentem Biden. Když Texas udrží, ale ztratí Arizonu, Michigan a Pensylvánii, rovněž mandát neobhájí. Prohraje, i když přijde o Ohio, Michigan a Wisconsin, nebo když neuspěje v Arizoně, Ohiu a Wisconsinu.

CNN poznamenala, že i přes nepříznivý výhled pro Trumpa stále do listopadových voleb zbývá přes 150 dní, během kterých se může stát cokoli.