Trumpův návrat patrně zvýší nervozitu novinářů v Bílém domě

Tamní protipandemická opatření lze přitom v nejlepším případě označit za laxní, i pokud jde o naprosté základy, jako je nošení roušek. Pondělní oznámení, že se koronavirem nakazila také Trumpova mluvčí Kayleigh McEnanyová, ke zklidnění obav nepřispělo.

Pohled na Trumpa, když si sundal roušku na balkóně Bílého domu a následně bez ní vstoupil do budovy poté, co jej na místě v pondělní večer vysadil vrtulník, mohl jen těžko uklidnit lidi, kteří v Bílém domě pracují.

Po pondělním oznámení McEnanyové strávil hlavní zpravodaj Fox News pro Bílý dům John Roberts část odpoledne čekáním před pohotovostí na koronavirový test. Minulý čtvrtek byl na briefingu prezidentovy tiskové mluvčí. Ta byla bez roušky, stejně jako její asistent, u něhož se později prokázal koronavirus. Roberts seděl poblíž obou. Test na koronavirus měl nakonec negativní.

Zkušenost zpravodaj Fox News označil za nepříjemnou, avšak silnější emoce začaly brzy vyvstávat na povrch. Reportérka American Urban Radio Network April Ryanová označila za pobuřující, že Trump a jeho tým riskovali zdraví jejích kolegů. Reportérka CNN Kaitlan Collinsová uvedla, že to bylo "minimálně nezodpovědné". "Je to frustrující," konstatoval Jonathan Karl, zpravodaj ABC News pro Bílý dům. "Upřímně řečeno, naštve vás to," dodal.

Trump bere velmi vážně zdraví a bezpečí těch, kteří pro něj pracují nebo dění kolem prezidenta zpravodajsky pokrývají, uvedl jeho mluvčí Judd Deere. Doplnil, že Bílý dům dodržuje pokyny Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a další opatření, jejichž cílem je snížit riziko šíření koronaviru v Bílém domě a na prezidentových cestách. Trump však evidentně nemá rád roušky, což je jasný vzkaz, který se dostal k většině jeho zaměstnanců.

Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) umístilo na dveře tiskové místnosti v Bílém domě cedule s nápisem, že vstup je možný pouze s rouškou. "Jediní lidé, kteří toto pravidlo opakovaně nedodržovali, byli zaměstnanci Bílého domu," řekl Karl. Na dotazy, proč roušky nenosí, zaměstnanci Bílého domu obvykle odpovídají, že v ten den měli negativní test na koronavirus, řekla zpravodajka CBS News Weijia Jiangová. Doplnila, že podle lékařů ovšem negativní test není zárukou toho, že člověk není infekční, takže je podle ní nejsnadnější, aby se lidé chránili rouškou.

Michael D. Shear z listu The New York Times veřejně oznámil, že se nakazil koronavirem. Není si zcela jist, kde k tomu došlo. Avšak 26. září zpravodajsky pokrýval Trumpův předvolební mítink v Pensylvánii a zpátky letěl speciálem Air Force One, v němž Trump hovořil s novináři bez roušky. "Je frustrující, když víte, že riziko by šlo snížit, kdyby to brali víc vážně," uvedl v pondělí Shear. Testovat se nechal ve čtvrtek večer a že je pozitivní zjistil druhý den ráno. Nyní se obává, že mohl nakazit manželku. Nikdo v Bílém domě mu nošení roušky nevyčítal, stalo se mu však, že mu říkali, že není slyšet. "V tu chvíli prostě zvýšíte hlas," uvedl. "Roušku si nesundám," dodal. Překvapilo ho, že se mu nikdo z Bílého domu neozval kvůli trasování kontaktů.

Poté, co se nákaza koronavirem prokázala u Sheara a dvou dalších zpravodajů WHCA doporučilo, aby novináři, kteří nemají uzavřený pracovní prostor a nejsou součástí užšího zpravodajského doprovodu prezidenta v daný den, pracovali vzdáleně. Třináctičlenný "press pool" Bílého domu tvoří novináři z online médií a tisku, kteří se střídají a mají za úkol zpravodajsky pokrývat aktivity prezidenta, když opustí Bílý dům. WHCA v neděli kritizovalo, že nebylo předem informováno o prezidentově záměru projet se před svými stoupenci u nemocnice v opancéřovaném voze.

Předseda WHCA a zpravodaj agentury AP Zeke Miller uvedl, že Bílý dům většinou reagoval na obavy WHCA o bezpečnost zpravodajů z užší skupiny a například zajistil větší odstup novinářů od publika na Trumpových setkáních se stoupenci. AP má vlastní rotační systém, takže v Bílém domě má vždy jen jednoho zpravodaje, zatímco ostatní pracují z domova. Miller je připraven jít do hotelu, pokud by přišel do kontaktu s nakaženým. Dosud k tomu nedošlo.

Velmi odlišná je atmosféra v Kapitolu, uvádí Andrew Desiderio, který zpravodajsky pokrývá Senát pro list Politico. Kromě senátora za stát Kentucky Randa Paula podle něj prakticky všichni senátoři a zaměstnanci nosí roušku po vzoru lídra republikánské senátní většiny Mitche McConnella. Desiderio proto nemá obavy, že by se minulý týden nakazil při sedmiminutovém rozhovoru se senátorem za Wisconsin Ronem Johnsonem, u něhož se o několik dní později prokázal koronavirus. Oba totiž při interview měli roušku a udržovali odstup.

Ryanová však má obavy o své kolegy v Bílém domě. Vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům, kvůli kterým patří do rizikové skupiny, pracuje od března z domova. "Před kolegy smekám," poznamenala. "Ale neupsala jsem se tu, abych kvůli tomu zemřela. Obzvlášť kvůli někomu, kdo nás pořád označuje za nepřítele," dodala.