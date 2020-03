Trumpův tým opět porušil zásady Facebooku, ten nakonec zakročil

Problematické reklamy vyzývaly adresáty, aby neprodleně odpověděli na "oficiální sčítání lidu" v jejich volebním okrsku. Také obsahovaly ikonku s nápisem "sčítání lidu 2020" a odkazovaly na webovou stránku obsahující banner nadepsaný slovy "jen pro oficiální účely".

Příspěvky ovšem byly zadané Trumpovým volebním štábem, což u nich ostatně bylo uvedeno, a odkazovaly na typický dotazník zakončený výzvou k finančnímu příspěvku pro prezidentovu kampaň. "Je tu zjevný a úmyslný pokus docílit, aby to vypadalo jako vládní dokument," uvedl na svém webu Popular Information nezávislý komentátor Judd Legum, který na reklamy upozornil jako první. Trumpův tým podle něj v uplynulých dnech tyto příspěvky nakoupil ve stovkách verzí.

Manipulativní či přímo nepravdivá tvrzení v politických reklamách obecně nejsou na facebooku zakázána, v souvislosti se sčítáním lidu, které v USA začne už příští týden, ale sociální síť zavedla výjimku. V prosinci oznámila, že bude blokovat sdělení, která by mohla uživatele zmást ohledně účasti v důležitém demografickém zkoumání a tím poškodit jeho efektivitu. Opatření se vztahuje i na placené příspěvky.

Facebook ovšem nejdříve Legumovi sdělil, že reklamy Trumpova štábu pravidla neporušují, protože je z nich jasné, že se netýkají skutečného sčítání. Ve čtvrtek ale kalifornská společnost změnila názor a oznámila jejich mazání. "Na základě dalšího posuzování aktuálně tyto reklamy deaktivujeme vzhledem k platným pravidlům, jejichž cílem je zabránit zmatku kolem oficiálního sčítání lidu v USA," citoval Legum z prohlášení.

Na postoj sociální sítě si předtím stěžovala kromě jiných i šéfka Sněmovny reprezentantů Pelosiová, která reklamu prezidentovy kampaně klasifikovala jako "naprostou lež" a "nepřijatelný zásah do sčítání lidu". "Vím, že sledování zisku je jejich (Facebooku) podnikatelským modelem, ale to by nemělo být na úkor počítání toho, kdo žije v naší zemi," uvedla na tiskové konferenci.

Trumpův tým nechtěl záležitost komentovat. Facebook jeho reklamy ve čtvrtek neblokoval poprvé: Loni na jaře zakročil proti stovkám placených příspěvků, které poměrně konkrétně jmenovaly svou cílovou skupinu, což je v rozporu se zásadami platformy.

Facebook je pro Trumpa klíčovým nástrojem předvolebního boje. V posledních pěti měsících kampaně roku 2016 zde podle médií jeho tým zadal skoro šest milionů reklam. Za deset týdnů v době nedávného procesu ústavní žaloby proti prezidentovi zase jeho štáb vypustil kolem 14.000 placených příspěvků obsahujících slovo "impeachment", uvedl v únorové reportáži magazín The Atlantic. Trumpovu honbu za obhajobu prezidentského mandátu by podle něj mohla provázet "nejrozsáhlejší dezinformační kampaň v amerických dějinách".