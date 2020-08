Trumpův tým podal další žalobu kvůli rozesílání volebních lístků

Demokratický politik Murphy minulý týden rozesílání hlasovacích lístků oznámil s tím, že listopadová volba se v New Jersey podobně jako červencové primárky uskuteční převážně prostřednictvím pošty. Opatření zdůvodnil snahou ochránit voliče a členy volebních komisí před rizikem koronavirové nákazy. Lidem nicméně stále zůstane možnost hlasovat osobně ve volebních místnostech.

Trumpova kampaň protestuje mimo jiné proti tomu, že změna v organizaci voleb vychází z dekretu guvernéra. Murphy prý učinil krok, jaký může podniknout pouze regionální legislativní shromáždění. Žaloba podaná společně s místní organizací Republikánské strany dále tvrdí, že postup New Jersey "porušuje volební právo" zdejších občanů. Guvernérovo nařízení podle ní bere tradiční způsob hlasování jako "druhořadou" metodu.

Nová žaloba je součástí několikaměsíčního tažení amerického prezidenta proti rozšiřování korespondenčního hlasování v USA v souvislosti s pandemií covidu-19. Jeho volební tým nedávno zažaloval i stát Nevada, jehož demokratické vedení přijalo zákon ve stejném duchu jako Murphyho dekret.

V několika amerických státech jsou přitom už řadu let převážně korespondenční volby běžnou praxí, přičemž se neobjevily důkazy o rozsáhlých podvodech, jaké Trump neustále předpovídá. Argumentuje jimi i úterní soudní stížnost, volební experti ovšem opakují, že takovéto obavy jsou v případě Spojených států liché.

Kromě Nevady a New Jersey rozesílají všem voličům hlasovací lístky do listopadových voleb úřady v nejméně sedmi dalších státech. Stejnou cestou se vydal také federální okrsek americké metropole Washington. V součtu těchto deseti území podle deníku The New York Times korespondenční lístky obdrží asi 38 milionů lidí.

V celých USA by jich mohl být na podzim kvůli koronavirové hrozbě odevzdán i dvojnásobný počet. Volební činitelé ve většině států obyvatele vyzvali, aby tuto možnost využili, píše Reuters.

Trumpovy výhrady jeho političtí oponenti vidí jako snahu potlačit volební účast u jistých demografických skupin a podkopat důvěru ve výsledky listopadového hlasování. Prezident se nechal slyšet, že kvůli nesrovnalostem by se mohlo na určení vítězů čekat "měsíce nebo i roky" a že volby se kvůli problémům možná budou muset opakovat. Jeho volební štáb ale zároveň k využití korespondenčního hlasování pobízí podporovatele na Floridě. Ta je jedním ze států, kde se očekává těsný souboj mezi Trumpem a jeho demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem.