Trumpův tým stáhl další žalobu, kontroverze v Michiganu pokračuje

Trumpova snaha zvrátit volební porážku skrze soudy zatím nebyla úspěšná a prezidentovo úsilí se nyní obrací k "málo známým volebním komisím, které hlasování stvrzují", napsala AP. Proces "certifikace" probíhá nejdříve v okresech a následně na úrovni států a potáhne se ještě týdny.

Nově stažená žaloba požadovala zablokování vyhlášení výsledků v Michiganu, kde podle posledních údajů kandidát Demokratické strany Joe Biden zvítězil o více než 157.000 hlasů.

"Dnes ráno stahujeme žalobu v Michiganu v návaznosti na to, že jsme dosáhli kýženého opravného prostředku: zastavit předčasné vyhlášení certifikace voleb v Wayne County, dokud obyvatelé nebudou mít jistotu, že byl započítán každý zákonný hlas, zatímco každý nezákonný hlas započítán nebyl," uvedl Trumpův právník Rudy Giuliani.

Jeho prohlášení je ve vícero směrech zavádějící. Volební orgány v Michiganu neohlásily žádné problémy s nelegálně odevzdanými hlasy a stížnosti ohledně údajných nesrovnalostí při sčítání hlasů soudy odmítly. Wayne County už své volební výsledky uzavřel, a to při úterním zasedání místní čtyřčlenné volební komise.

Kroku, který je za normálních okolností formalitou, nicméně předcházely neobvyklé události. Dva republikánští členové komise nejdříve odmítli výsledek potvrdit, následně ale postoj změnili po vlně kritiky z řad veřejnosti a příslibu kolegů z Demokratické strany ohledně prošetření jejich obav.

Tím však tahanice neskončily, neboť republikánští komisaři Monica Palmerová a William Hartmann v noci na dnešek ohlásili, že chtějí svůj souhlas vzít zpět, ačkoli nic takového podle vedení státu není možné. Agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s touto věcí napsala, že prezident Trump po úterním zasedání komise Palmerovou a Hartmana kontaktoval. Palmerová to potvrdila deníku The Washington Post.

"Prezident Trump mi zavolal, v úterý pozdě večer po schůzi," řekla. S hlavou státu prý neprobírala "detaily certifikace", Trump chtěl údajně vědět, zdali je po vyhroceném večeru v pořádku.

AP označuje vývoj ve Wayne County za pozoruhodnou ukázku toho, jak může být ještě proces potvrzování volebních výsledků v USA narušen. Náznaky snah republikánů zabránit certifikacím se objevují i mimo Michigan. "To by byl konec demokracie, jak ji známe," hodnotil podobné zprávy profesor práv na Kentucké univerzitě Joshua Douglas. "Tohle prostě není věc, která by se mohla stát," dodal.

Trump i déle než dva týdny po uzavření volebních místností protestuje proti vyústění voleb a tvrdí, že hlasování provázely podvody na úkor republikánů. Důkazy pro prezidentova tvrzení však nejsou k dispozici. Podle propočtů amerických i světových médií získal Trump 232 hlasů ve sboru volitelů, zatímco Biden 306. Hlasování volitelů, které výsledek potvrdí, je na programu 14. prosince.