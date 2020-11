Trumpův zeť Kushner odjede jednat do Saúdské Arábie a Kataru

Kushner je pověřen blízkovýchodní agendou a Spojené státy letos zprostředkovaly normalizaci vztahů Izraele se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem i Súdánem. Rády by k tomu přiměly i Saúdskou Arábii, uvádí Reuters.

V Kushnerově delegaci má být zmocněnec pro Blízký východ Avi Berkowitz a Brian Hook, který má na starosti záležitosti Íránu.

Zdroj Reuters uvedl, že Kushnerův tým by chtěl pokročit v normalizačních jednání s dalšími státy, než prezident Donald Trump v lednu předá Bílý dům vítězi prezidentských voleb Joeu Bidenovi. Američtí představitelé věří, že pokud by se podařilo získat Saúdskou Arábii, následovaly by další arabské země.

Saúdská Arábie ale zatím trvá na tom, že normalizovat vztahy s Izraelem může až po vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Kushner se vydává do regionu krátce po zavraždění prominentního íránského jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeho. Byl zabit při atentátu v pátek. Írán útok připsal Izraeli a pohrozil odvetou.

Krátce před útokem odjel do Saúdské Arábie podle jednoho izraelského zdroje izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael oficiálně ale tuto cestu nepotvrdil a popřela ji i Saúdská Arábie. Podle izraelských médií byl u Netanjahuova jednání se Saúdskými Araby americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Saúdská Arábie je spojencem Spojených států a jak píše Reuters, Rijád se stejně jako Izraelci obává, že Bidenova administrativa bude k Íránu přistupovat stejně jako vláda bývalého prezidenta Baracka Obamy. Trump naopak vyvíjí na Írán tlak a zavedl proti němu rozsáhlé sankce. Biden řekl, že se chce vrátit k dohodě o íránském jaderném programu, od níž Trump před dvěma lety odstoupil.