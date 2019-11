Turecko ve válce s médii. Novináři podle soudu pomáhali teroristům

Proces se zaměstnanci opozičního listu, jednoho z posledních kritických hlasů vůči současné vládě a prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, je ostře sledovaný v Turecku i v zahraničí. Soud původně loni v dubnu poslal 13 spolupracovníků listu za mříže na dva a půl roku až deset let. Byli odsouzeni za spolupráci se separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK) a hnutím duchovního Fethullaha Gülena. Tomu Ankara připisuje zosnování nezdařeného pokusu o převrat z roku 2016.

Mezi odsouzenými byli například i člen vedení deníku Akin Atalay, investigativní reportér Ahmet Şik nebo šéfredaktor listu Murat Sabuncu.

Odvolací soud v září doporučil novináře zprostit viny a pět odsouzených, kteří si odpykávali nižší tresty, nařídil propustit na svobodu. Byl mezi nimi karikaturista Musa Kart, novináři Güray Öz a Hakan Kara, právník Mustafa Kemal Güngör a bývalý člen vedení listu Önder Çelik. Soud nižší instance, jemuž se případ vrátil, ale s hodnocením odvolacího soudu nesouhlasil a odsouzení 12 zaměstnanců Cumhuriyetu potvrdil. Viny zprostil pouze novináře Kadriho Gürsela, a to na základě verdiktu Ústavního soudu.

Případ nyní znovu projedná Nejvyšší odvolací soud, jeho verdikt už bude pravomocný.

Trestní stíhání zažili v posledních letech celkem desítky zaměstnanců opozičních médií, stovky novinářů jsou ve vězení. Tresty vynášejí turecké soudy nad kritiky režimu kvůli údajné podpoře teroristické organizace či teroristické propagandě, před soudem novináři často končí i kvůli urážce prezidenta.

V roce 2016 například byli na pět let vězení odsouzeni novináři Cumhuriyetu Can Dündar a Erdem Gül, a to kvůli zveřejnění fotografií a videa z ledna 2014, jak zachycují auta s tureckými zbraněmi určenými syrským povstalcům. Loni dokonce turecký nejvyšší soud rozhodl, že Dündar neměl být souzen za vyzrazení státního tajemství, ale za špionáž, a měl dostat trest až 20 let vězení.