Udání Trumpa. Demokraty velmi znepokojil obsah stížnost whistleblowera

Stížnost, kterou podal člen americké špionážní komunity k inspekci tajných služeb, se údajně týká hlavně toho, že Donald Trump naléhal na Ukrajinu, aby vyšetřovala jeho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena.

"Tato obvinění mi připadala velmi znepokojivá. Považuji je také za velmi věrohodná," řekl Schiff, který whistleblowerovi poděkoval za jeho čin. "Uděláme všechno pro to, abychom vás ochránili," vzkázal mu.

The transcript of the call reads like a classic mob shakedown:



– We do a lot for Ukraine

– There’s not much reciprocity

– I have a favor to ask

– Investigate my opponent

– My people will be in touch



Nice country you got there.



It would be a shame if something happened to her.