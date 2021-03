Úmrtí na nový koronavirus v USA mohlo být výrazně méně, řekla expertka

Podle Birxové bylo možné po první vlně epidemie, během které zemřelo zhruba 100.000 nakažených osob, předejít velkému počtu úmrtí. Celkově ve Spojených státech zahynulo v souvislosti s nemocí covid-19 zhruba 550.000 lidí. Podle Birxové by byl počet úmrtí výrazně nižší, kdyby americké státy zavedly po první vlně silnější protiepidemická opatření.

Bývalá expertka Bílého doma také poukázala na obtížnou spolupráci s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem. Birxová například obdržela od Trumpa telefonát poté, co v srpnu v rozhovoru s CNN varovala před novou vlnou epidemie. "Bylo to velice nepříjemné, přímé a těžké poslouchat," uvedla o telefonátu. Podle ní hlavní chybou administrativy bylo to, že veřejnosti nepodávala "konzistentní informace".

V dokumentu, který odvysílala CNN, se ke spolupráci s Trumpem vyjádřil i přední americký epidemiolog Anthony Fauci. Podle něj příspěvky prezidenta na twitteru, ve kterých v dubnu loňského roku vyzýval k uvolnění opatření v Michiganu a Virginii, byly jako "rána pěstí". Další vysoký představitel bývalé administrativy Robert Kadlec uvedl, že na začátku epidemie Bílý dům neměl informace o stavu zásob ochranných prostředků. Rozhovory byl zveřejněny v rámci dokumentárního pořadu CNN o tom, jak bývalá Trumpova administrativa čelila epidemii covidu-19.

Trump dlouhou dobu nebezpečí epidemie podceňoval a kritizoval protiepidemická opatření. Několikrát také zpochybnil tvrzení vlastního expertního týmu, dodala CNN. Birxová byla v té době kritizována tiskem, že prohlášení prezidenta veřejně nekoriguje.