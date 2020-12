Upravený Boeing 737 MAX dokončil první let s cestujícími

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zástupci médií si dnes mohli jako první cestující vyzkoušet let upraveným letadlem Boeing 737 MAX. Let zorganizovaly aerolinky American Airlines, aby ukázaly, že letadlo je bezpečné. Byl to první let letadla s cestujícími od jeho odstavení z provozu před 20 měsíci, uvedla agentura Reuters.