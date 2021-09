Úřadům dochází trpělivost. Los Angeles asi zakáže nenaočkovaným vstup do provozoven

Všichni radní až na jednoho ve středu uvedli, že jsou pro přijetí nouzového nařízení, na základě kterého by lidé při vstupu do vnitřních provozoven museli předkládat doklad o očkování. Pokud návrh příští týden projde, což se očekává, stane se Los Angeles po New Yorku a San Franscisku třetím americkým velkoměstem, které po svým obyvatelích a návštěvnících toto vyžaduje. Nové pravidlo má začít platit v listopadu.

Američtí politici v čele s prezidentem Joem Bidenem v posledních týdnech vystupňovali tlak na lidi, aby se nechali naočkovat. Předpisy, které vyžadují doklad o vakcinaci, budí ve Spojených státech silné kontroverze, protože mnoho Američanů je považuje za protiústavní a autoritářské.

Školský úřad pro okres Los Angeles nařídil učitelům, dalším zaměstnancům ve školství i žákům starším 12 let, aby se do 15. října naočkovali. Výjimku mohou dostat jedině ze zdravotních nebo náboženských důvodů.