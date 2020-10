Úřady v USA doručují jídlo pro chudé s dopisem od Trumpa. Nehoráznost, říká šéfka potravinových bank

Tento krok kritizuje řada opozičních demokratů i provozovatelů potravinových bank, podle nichž jde o zneužívání federálního sociálního programu pro politické účely, píše server Politico.

"Za 30 let, co dělám tuto práci, jsem nikdy neviděla nic tak nehorázného," prohlásila Lisa Hamlerová-Fugittová, ředitelka asociace potravinových bank ve státu Ohio. "Jsou to krabice pořízené za federální peníze," dodala.

"Jako prezident považuji za jednu ze svých nejvyšších priorit zabezpečení zdraví a blaha našich občanů," píše se anglicky a španělsky v dopisech na hlavičkovém papíru Bílého domu opatřeném Trumpovým charakteristickým velkým podpisem. "Jako součást naší odpovědi na koronavirus jsem učinil jednou z priorit zasílání výživného jídla od našich farmářů rodinám po celé Americe, které to potřebují," pokračuje vzkaz.

Přikládání dopisů bylo v posledních měsících pro potravinové banky volitelné, od minulého týdne však začalo ministerstvo zemědělství jejich přikládání k jídlu vyžadovat. Řada bank je tak nyní podle Politico na rozpacích, zda se distribucí jídla nedopouští nepovolené politické agitace. "Tito lidé by měli rozdávat jídlo, ale kvůli těmto prokletým dopisům jednají s právníky z (volebních) kampaní," řekl šéf charitativní konzultační firmy blízký demokratům Eric Kessler. "Je to nestydatý pokus o kupování hlasů těch nejzranitelnějších," dodal.

The Agriculture Department last week began mandating that millions of boxes of surplus food for needy families include a letter from President Donald Trump claiming credit for the program https://t.co/aNT1ubu55i