Úřady vyšetřovaly kvůli korupci dva lidi z okolí Trumpa, zjistil list New York Times

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti ohledně možných úplatků v Bílém domě výměnou za zajištění prezidentské milosti se týkalo jednoho ze spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa a právníka jeho zetě a poradce Jareda Kushnera. Napsal to list The New York Times (NYT) s odkazem na dvě osoby seznámené s případem.