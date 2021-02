USA a Rusko údajně jednají o výměně odsouzeného Američana Whelana

Loni 15. června moskevský soud v první instanci uznal Whelana vinným a uložil mu šestnáctileté vězení. Američan, ačkoli trval na své nevině, se rozhodl proti rozsudku neodvolat v očekávání, že bude brzy vyměněn za Rusy uvězněné ve Spojených státech.

Whelan, který má kromě amerického také britské, irské a kanadské občanství, byl zatčen v moskevském hotelu v prosinci 2018, údajně při přebírání špionážních materiálů. Podle tvrzení obhájců se však jejich mandant domníval, že USB flash disk, který převzal v hotelovém pokoji, obsahuje snímky z dovolené v Rusku. Jednalo se prý o nachystanou past.

Whelanův obhájce Vladimir Žerebjonkov agentuře Reuters dnes řekl, že ruské a americké tajné služby nyní jednají o výměně. "Mluvil jsem s ruskými tajnými službami. Řekly, že jednání probíhají. Otázka výměny bude vyřešena," sdělil právník.

"Vyrozuměl jsem, že se objevila jistá iniciativa, myslím, že z americké strany... konkrétně za Bidena," dodal Žerebjonkov. Podle jeho informací by se předání mělo dořešit do dvou tří měsíců.

Advokát nebyl s to říci, zda by se výměna měla na americké straně dotknout kromě Whelana případu jiného bývalého příslušníka námořní pěchoty Trevora Reeda, který byl loni v červenci odsouzen k devítiletému vězení za údajné ohrožení života dvou moskevských policistů. Washington proti odsouzení obou mužů, která označil za "absurdní divadlo", důrazně protestoval.

Na ruské straně by se výměna mohla týkat obchodníka se zbraněmi Viktora Buta a pilota Konstantina Jarošenka. But byl odsouzen v USA v listopadu 2011 ke 25 letům za mřížemi za spiknutí s cílem prodat kolumbijské povstalecké skupině FARC velkou zásilku zbraní. O dva měsíce dříve si Jarošenko vyslechl rozsudek, kterým byl poslán do vězení na 20 let kvůli pašování velké zásilky kokainu.

Žerebjonkov se podle Reuters kromě těchto dvou mužů zmínil i o nejmenovaných ruských podnikatelích a o lidech popsaných jako počítačoví programátoři.